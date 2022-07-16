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Агент Левандовски заработает внушительную сумму благодаря переходу игрока в «Барселону»

16 Июля 2022 • 22:22 Комментировать (3)
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Трансфер Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» значительно обогатит агента Пини Захави.

33-летний поляк в ближайшее время будет официально представлен публике в качестве нового игрока «Барселоны». «Бавария» заработает на трансфере 40 млн евро, а с учётом бонусов стоимость сделки может достичь 45 млн. По информации журналиста Альфредо Мартинеса, агент Пини Захави, представляющий интересы Левандовски, благодаря данному переходу получит 20 млн евро. Сумма будет выплачена в течение четырёх лет – по 5 млн каждый год.

Контракт Роберта Левандовски с «Барселоной» рассчитан на три года, но может быть автоматически продлён ещё на один год.

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Евро-Футбол.Ру,
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