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Нагельсманн высказался о возможном уходе Павара из «Баварии»

23 Июля 2022 • 01:13 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн не одобряет уход из клуба защитника Бенжамена Павара.

После подписания «Баварией» Маттайса де Лихта в прессе появились сведения о скором уходе Бенжамена Павара. По слухам, 26-летний француз может быть продан до конца летнего трансферного окна за 25-30 млн евро.

«Я хочу, чтобы он остался, – отвечает на вопрос о Паваре главный тренер мюнхенцев, которого цитирует журналист Керри Хау. – Павар – отличный игрок, очень важный для нас. Он способен играть на разных позициях. Посмотрим, что в итоге произойдёт, но я был бы рад сохранить его в составе», – поведал Нагельсманн.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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