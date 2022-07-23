Нагельсманн высказался о возможном уходе Павара из «Баварии»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн не одобряет уход из клуба защитника Бенжамена Павара.

После подписания «Баварией» Маттайса де Лихта в прессе появились сведения о скором уходе Бенжамена Павара. По слухам, 26-летний француз может быть продан до конца летнего трансферного окна за 25-30 млн евро.

«Я хочу, чтобы он остался, – отвечает на вопрос о Паваре главный тренер мюнхенцев, которого цитирует журналист Керри Хау. – Павар – отличный игрок, очень важный для нас. Он способен играть на разных позициях. Посмотрим, что в итоге произойдёт, но я был бы рад сохранить его в составе», – поведал Нагельсманн.