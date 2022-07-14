Левандовски нашёл свой способ выражать протест в «Баварии»

Как и подобает профессионалу, польский нападающий Роберт Левандовски приступил к тренировкам с мюнхенской «Баварией», но душа его давно уже находится в другом клубе - и наверняка в другой стране. Не секрет, что Левандовски хочет в каталонскую «Барселону», но в «Баварии» не хотят отпускать Роберта.

И Левандовски нашел свой способ протестовать - он уже два дня кряду опаздывает на тренировки. Своего рода молчаливый протест против ставшего нелюбимым клуба. Впрочем, возможно, это просто-напросто совпадение. Но в немецких СМИ ситуацию трактуют именно как протест, сообщает издание Bild.