Мане – о победе в Суперкубке Германии: «Очень счастлив, жду новых трофеев с «Баварией»

Нападающий «Баварии» Садио Мане поделился эмоциями от первого официального матча в команде.

Дебют сенегальца явно удался: «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (5:3) и завоевала Суперкубок Германии, а сам игрок отметился первым голом после перехода из «Ливерпуля».

«Я очень счастлив и рад, что смог забить свой первый гол в составе «Баварии». Это просто мечта. Я с нетерпением жду новых трофеев.

Я получил отличную передачу от Сержа [Гнабри] – мы отрабатывали этот элемент на тренировках. Я знал, что получу от него пас именно в этот момент.

Очень жду дальнейших успехов с «Баварией». Мы должны стать ещё лучше, и тогда мы сможем выиграть много трофеев», – заявил Мане после матча.