Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане – о победе в Суперкубке Германии: «Очень счастлив, жду новых трофеев с «Баварией»

31 Июля 2022 • 00:58 Комментировать
РБ Лейпциг
3:5
Бавария
окончен

Нападающий «Баварии» Садио Мане поделился эмоциями от первого официального матча в команде.

Дебют сенегальца явно удался: «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» (5:3) и завоевала Суперкубок Германии, а сам игрок отметился первым голом после перехода из «Ливерпуля».

«Я очень счастлив и рад, что смог забить свой первый гол в составе «Баварии». Это просто мечта. Я с нетерпением жду новых трофеев.

Я получил отличную передачу от Сержа [Гнабри] – мы отрабатывали этот элемент на тренировках. Я знал, что получу от него пас именно в этот момент.

Очень жду дальнейших успехов с «Баварией». Мы должны стать ещё лучше, и тогда мы сможем выиграть много трофеев», – заявил Мане после матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри Садио Мане РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
01:20 · Германия. Бундеслига
Киммих рассказал, кто из новичков «Баварии» впечатлил его больше всех
00:58 · Германия. Бундеслига
Мане – о победе в Суперкубке Германии: «Очень счастлив, жду новых трофеев с «Баварией»
00:47 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн – о Мусиале: «Если он продолжит играть как сегодня, то место в основе ему гарантировано»
30 Июля
23:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» стала 10-кратным победителем Суперкубка Германии
23:01 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд сосредоточилась на подписании Пёнтека после отказа Джеко
22:45 · Англия. Премьер-лига
Английский клуб возглавил гонку за Вернером
22:24 · Германия. Бундеслига
Мане потребовалось чуть больше получаса, чтобы отличиться в дебюте за «Баварию»
21:21 · Германия. Бундеслига
Мюллер побьёт рекорд Левандовски в сегодняшнем матче
21:00 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5
20:01 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджича возмутили высказывания Левандовски 1
17:42 · Германия. Бундеслига
Левандовски заявил, что «Бавария» не хотела продавать его «Барселоне»
15:24 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Кель: «У Алле отличные шансы на выздоровление»
14:49 · Германия. Бундеслига
Алькасера предложили трём клубам Бундеслиги
14:42 · Англия. Премьер-лига
Вернер – слишком дорогой вариант для «Ювентуса»
14:29 · Германия. Бундеслига
Модест ведёт переговоры с клубом из топ-3 Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем