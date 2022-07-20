Салихамиджич: «На месте Левандовски я бы не повёл себя подобным образом»

Спортивный директор «Баварии» открыто выразил недовольство поведением Роберта Левандовски, перешедшего в «Барселону».

Напомним, что 33-летний поляк требовал продать его в «Барселону», несмотря на нежелание «Баварии» отпускать его до завершения контракта. Переход в итоге состоялся.

«Я категорически не согласен с позицией Левандовски, – цитирует Салихамиджича издание Sport. – Я не понимаю его. На его месте я бы решил возникшие внутренние проблемы и отработал свой контракт с клубом до конца», – заявил спортивный директор мюнхенцев.

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» было рассчитано до следующего лета.