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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане рассказал, какой трофей считает главным в своей карьере

23 Июля 2022 • 14:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Нападающий «Баварии» и сборной Сенегала Садио Мане назвал Кубок Африки, выигранный в феврале нынешнего года, главным трофеем в своей карьере.

«Победа в Кубке Африки стала главным трофеем, который я когда-либо выигрывал в своей жизни. Ещё более особенным его сделало то, что моя страна никогда раньше его не выигрывала», — приводит слова Мане BBC Sport.

Напомним, что помимо Кубка Африки, 30-летний сенегалец также в своей карьере выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии в составе «Ливерпуля». Летом текущего года Мане перешёл из английского клуба в мюнхенскую «Баварию» за 32 миллиона евро. 

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе мерсисайдцев 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Кубок Африки Садио Мане
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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