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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри и «Бавария» значительно приблизились к договорённости по новому контракту

13 Июля 2022 • 23:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Вингер «Баварии» Серж Гнабри как никогда ранее близок к продлению соглашения с клубом.

26-летний игрок ранее уже отклонил несколько предложений мюнхенцев, после чего переговоры были приостановлены. Недавно стороны возобновили обсуждения – и теперь шансы на заключение сделки значительно повысились: издание Kicker отмечает серьёзные признаки того, что в скором времени договорённость по условиям нового договора будет достигнута, поскольку диалог проходит в исключительно позитивном ключе.

Интерес к Гнабри проявляет лондонский «Челси», однако футболист сборной Германии не рассматривает данный вариант всерьёз.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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