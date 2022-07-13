Гнабри и «Бавария» значительно приблизились к договорённости по новому контракту

Вингер «Баварии» Серж Гнабри как никогда ранее близок к продлению соглашения с клубом.

26-летний игрок ранее уже отклонил несколько предложений мюнхенцев, после чего переговоры были приостановлены. Недавно стороны возобновили обсуждения – и теперь шансы на заключение сделки значительно повысились: издание Kicker отмечает серьёзные признаки того, что в скором времени договорённость по условиям нового договора будет достигнута, поскольку диалог проходит в исключительно позитивном ключе.

Интерес к Гнабри проявляет лондонский «Челси», однако футболист сборной Германии не рассматривает данный вариант всерьёз.