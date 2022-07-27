Романо: Павар стал трансферной целью «Челси»

Центральный защитник «Баварии» Бенжамен Павар попал на радары «Челси».

Лондонский клуб активно занимается поисками усиления на позицию в центре обороны. Состав команды Томаса Тухеля могли пополнить Маттайс де Лихт, Натан Аке и Жюль Кунде, но по всем троим так и не получилось договориться. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, новой целью «Челси» стал Бенжамен Павар, чьё будущее в «Баварии» подверглось серьёзным сомнениям после подписания на его позицию де Лихта. Официальные переговоры между «Челси» и «Баварией» пока не стартовали.

Соглашение Бенжамена Павара с мюнхенским грандом истекает через два года.