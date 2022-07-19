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Чемпионат Германии. Бундеслига

Альфонсо Дэвис впечатлён оборонительными навыками Мане

19 Июля 2022 • 21:33 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился мыслями о новичке команды Садио Мане, который перебрался этим летом из «Ливерпуля».

«Садио – спокойный и скромный человек, но на поле он проявляет лидерские качества. Он борется за мяч, вступает в отбор. Иногда он совершает такие отборы, будто является защитником, и ты думаешь: «Вау!» – рассказывает в интервью ESPN канадский футболист. – Мане – важная часть команды. Мы рады его приходу и с нетерпением ждём, когда он покажет свои сильные качества в матчах. Мы лишились важного футболиста [Левандовски], но значительно усилились благодаря приходу Мане».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане Альфонсо Дэвис
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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