Альфонсо Дэвис впечатлён оборонительными навыками Мане

Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис поделился мыслями о новичке команды Садио Мане, который перебрался этим летом из «Ливерпуля».

«Садио – спокойный и скромный человек, но на поле он проявляет лидерские качества. Он борется за мяч, вступает в отбор. Иногда он совершает такие отборы, будто является защитником, и ты думаешь: «Вау!» – рассказывает в интервью ESPN канадский футболист. – Мане – важная часть команды. Мы рады его приходу и с нетерпением ждём, когда он покажет свои сильные качества в матчах. Мы лишились важного футболиста [Левандовски], но значительно усилились благодаря приходу Мане».