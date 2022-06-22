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Мане: «Раньше смотрел много матчей «Баварии»

22 Июня 2022 • 16:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Бывший нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился эмоциями от подписания контракта с мюнхенской «Баварией».

Напомним, сегодня, 22 июня, было официально объявлено о переходе сенегальца в немецкий клуб. Футболист подписал с мюнхенцами трёхлетнее соглашение.

«Я действительно счастлив оказаться в «Баварии». Я хочу многого достичь с этим клубом — и в Европе тоже. Когда я выступал за «Ред Булл Зальцбург», то смотрел много матчей «Баварии» — мне действительно нравится этот клуб!», — приводит слова Мане официальный сайт «Баварии».

Мане выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. В составе мерсисайдского клуба сенегальский форвард стал чемпионам Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов. Также он защищал цвета «Зальцбурга», «Саутгемптона» и французского «Меца».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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