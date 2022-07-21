Защитник «Баварии» прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»

Защитник «Баварии» Крис Ричардс прибыл в Лондон для завершения своего перехода в «Кристал Пэлас», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, в самое ближайшее время 22-летний Ричардс пройдёт медосмотр, а затем подпишет с английским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, а с учётом различных бонусов она может вырасти до 20. Рыночная стоимость игрока сборной США составляет 7,5 миллионов евро.

Большую часть минувшего сезона защитник провёл в «Хоффенхайме» на правах аренды, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей в 21 проведённом матче за немецкий клуб.