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Защитник «Баварии» прилетел в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»

21 Июля 2022 • 15:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Защитник «Баварии» Крис Ричардс прибыл в Лондон для завершения своего перехода в «Кристал Пэлас», сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источника, в самое ближайшее время 22-летний Ричардс пройдёт медосмотр, а затем подпишет с английским клубом пятилетний контракт. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро, а с учётом различных бонусов она может вырасти до 20. Рыночная стоимость игрока сборной США составляет 7,5 миллионов евро.  

Большую часть минувшего сезона защитник провёл в «Хоффенхайме» на правах аренды, отметившись одним забитым голом и одной результативной передачей в 21 проведённом матче за немецкий клуб. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хоффенхайм Кристал Пэлас Крис Ричардс Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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