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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» устояла в борьбе с «Лейпцигом» Тедеско и выиграла Суперкубок Германии

30 Июля 2022 • 23:30 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
3:5
Бавария
окончен

«Бавария» и «Лейпциг» сошлись в битве за Суперкубок Германии.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:5Бавария
  14'Мусиала Джамал (0:1)
  31'Мане Садио (0:2)
  45'Павар Бенжамен (0:3)
(1:3) Хальстенберг Марсель59'  
  66'Гнабри Серж (1:4)
(2:4) Нкунку Кристофер77'  
(3:4) Ольмо Дани89'  
Гулачи ПетерСимакан Мохамед  36' 79' (Новоа Уго ( 79') Орбан ВиллиХальстенберг МарсельКлостерманн Лукас  90'Хенрихс БенджаминЛаймер КонрадКампль Кевин 52' (Андре Силва ( 52') Собослаи Доминик 90' (Айдара Амаду ( 90') Форсберг Эмиль 52' (Ольмо Дани ( 52') Нкунку Кристофер
Запасные: Шлагер КсаверБласвих Янис
Нойер МануэльПавар Бенжамен 78' (Мазрауи Нуссер ( 78') Юпамекано Део 78' (Сане Лерой ( 78'  87') Эрнандес Люка  73'Альфонсо ДэвисЗабитцер МарсельКиммих Йозуа  64'Гнабри Серж 78' (Де Лихт Маттайс ( 78') Мюллер Томас 67' (Гравенберх Райан ( 67') Мусиала Джамал 60' (Коман Кингсли ( 60') Мане Садио
Запасные: Ньянзу ТангиУльрайх СвенСтанишич ЙосипЗиркзее Джошуа
30 июля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

Немецкий сезон стартует отличной вывеской: «Бавария» и «Лейпциг» разыграют Суперкубок Германии. Для российского болельщика матч становится ещё более интересным, потому что руководит «быками» экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско, а мы очень любим следить за «бывшими». Очень интересно было взглянуть и на «Баварию» без Роберта Левандовски, зато с Садио Мане и целым десантом талантов из «Аякса».

В основе из мюнхенских новичков появились только зубры уровня Мане и Забитцера. «Лейпциг» Тедеско летом не претерпел значимых изменений, сохранив главный бриллиант – Кристофера Нкунку. Но не ему в этот вечер суждено было стать главной звездой. Вообще «Бавария» довольно быстро указала на фаворита Суперкубка Германии, открыв счёт на 14-й минуте.

После подачи Киммиха от угла поля и скидки Упамекано возникла знатная неразбериха. Эрнандес грамотно сыграл в прессинге, а Мусиала – на отскоке. Джамал и открыл счёт – 0:1. А на исходе получаса игрового времени Мусиала ещё и шикарной передачей начал вторую голевую атаку «Баварии». Гнабри улетел по краю и прострелил, а Садио Мане замыкал уже в пустые ворота – 0:2. Казалось, что хватит «Лейпцигу» в первом тайме, но «Бавария» перед свистком на перерыв оформила разгром.

Опять же Джамал Мусиала разыграл угловой с Томасом Мюллером, на дриблинге вошёл в штрафную, раскачал своего опекуна и выкатил мяч на удар Бенжамену Павару, француз в касание пробил точно – 0:3. Во втором тайме «Лейпциг» сподобился на гол престижа, но даже тогда мюнхенцы не дали права усомниться в своём превосходстве, за семь минут восстановив статус-кво. Гол «быков» сделал как раз Нкунку, выпиливший отличный кросс на Хальстенберга. Марсель выиграл воздух у Павара и был точен – 1:3.

В ответ Нагельсманн убрал Мусиалу, выпустив Комана, и свеженький Кингсли организовал четвёртый гол «Баварии». Француз разрезал оборону передачей на Мюллера, Томас не смог переиграть Гулачи, но подоспевший на добивание Серж Гнабри не простил – 1:4. Но от разгрома «Лейпциг» всё-таки ушёл. Опять же напортачил Павар, бросившийся в неосмотрительный подкат и сбивший Дани Ольмо в штрафной площади. Пенальти мощнейшим ударом в «девятку» реализовал Кристофер Нкунку – 2:4.

Но и это был не конец. Дани Ольмо на 90-й минуте сократил отставание до минимума: Собослаи в ходе контратаки нашёл испанца в центре штрафной площади, а Дани не промахнулся – 3:4. Но на восьмой компенсированной минуте мюнхенцы всё-таки успокоили публику. Лерой Сане убежал на голкипера, обыграл того, обыграл Хенрихса и закатил мяч в пустые ворота - 3:5. Есть мюнхенская победа в Суперкубке Германии, есть первый трофей «Баварии» в новом сезоне. Хотя «Лейпциг» Доменико Тедеско сегодня оказал достойное сопротивление новой команде Садио Мане.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг
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