Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Лейпцига» близок к переходу в «ПСЖ» на правах аренды с опцией выкупа

21 Июля 2022 • 01:52 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«Пари Сен-Жермен» почти договорился с «Лейпцигом» о переходе правого защитника Норди Мукиеле.

24-летний француз ранее уже дал своё согласие на трансфер в «ПСЖ», а теперь к договорённости близки и клубы, докладывает издание L’ÉQUIPE. Ожидается, что в ближайшее время стороны урегулируют последние детали сделки. Парижане подпишут защитника на правах аренды с возможностью выкупа менее чем за 15 млн евро.

Норди Мукиеле отыграл 37 матчей за «Лейпциг» в минувшем сезоне, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно подсчётам экспертов Transfermarkt, стоимость французского фулбека составляет 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ РБ Лейпциг Норди Мукиеле Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
01:52 · Германия. Бундеслига
Защитник «Лейпцига» близок к переходу в «ПСЖ» на правах аренды с опцией выкупа
00:21 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски готов помочь с уходом из «Баварии» ещё одному игроку
20 Июля
23:56 · Германия. Бундеслига
Нескольким игрокам «Баварии» предоставлена возможность влиять на планирование трансферов клуба
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не может договориться с Мбабу по вопросу личного контракта
23:06 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «На месте Левандовски я бы не повёл себя подобным образом»
22:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» присматривается к защитнику из второй Бундеслиги
21:39 · Германия. Бундеслига
Трансфер де Лихта во второй раз попал в топ-10 самых дорогих переходов центральных защитников в истории
21:03 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла покупателей на Оскара Мингесу
18:15 · Россия. Премьер-лига
Жиров в сфере интересов двух клубов из РПЛ эксклюзив
16:56 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт высказался о Нагельсманне
16:51 · Германия. Бундеслига
​Де Лихт рассказал, кто посоветовал ему перейти в «Баварию»
15:40 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» хочет усилиться защитником «РБ Лейпцига»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Мане, Салах и Менди – претенденты на звание игрока года в Африке
14:25 · Англия. Премьер-лига
Кейта: «Будет приятно вернуться в Лейпциг»
12:48 · Германия. Бундеслига
Суарес может перейти в клуб из Бундеслиги
Все новости
Рекомендуем