Защитник «Лейпцига» близок к переходу в «ПСЖ» на правах аренды с опцией выкупа

«Пари Сен-Жермен» почти договорился с «Лейпцигом» о переходе правого защитника Норди Мукиеле.

24-летний француз ранее уже дал своё согласие на трансфер в «ПСЖ», а теперь к договорённости близки и клубы, докладывает издание L’ÉQUIPE. Ожидается, что в ближайшее время стороны урегулируют последние детали сделки. Парижане подпишут защитника на правах аренды с возможностью выкупа менее чем за 15 млн евро.

Норди Мукиеле отыграл 37 матчей за «Лейпциг» в минувшем сезоне, отметившись двумя голами и пятью результативными передачами. Согласно подсчётам экспертов Transfermarkt, стоимость французского фулбека составляет 20 млн евро.