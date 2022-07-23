Наставник «Баварии» не исключил подписание Кейна

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи об интересе мюнхенцев к нападающему «Тоттенхэма» Гарри Кейну.

Согласно сообщениям СМИ, звезда сборной Англии рассматривается «Баварией» как трансферная цель на следующее лето.

«Кейн – очень дорогой футболист, – приводит слова Нагельсманна журналист Мануэль Вет. – Он очень силён физически и великолепно обращается с мячом. Конечно, в какой-то момент его приход в «Баварию» может быть реальным, но при его текущей цене это было бы очень трудно. Посмотрим, что произойдёт в будущем», – сказал наставник немецкого гранда.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» истекает через два года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 90 млн евро.