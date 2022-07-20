Нагельсманн – о трансферах «Барселоны»: «Это сумасшествие, я не знаю, как они это делают»

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказал своё недоумение по поводу работы «Барселоны» на трансферном рынке.

Недавно состав каталонского клуба пополнил Роберт Левандовски, за продажу которого «Бавария» получит 50 млн евро, включая бонусы.

«Барселона» – единственный в мире клуб, покупающий всех желаемых футболистов, не имея при этом денег, – рассказывает Нагельсманн в интервью немецким СМИ. – Я не знаю, как они это делают. Это нечто странное, и это просто какое-то сумасшествие», – заявил рулевой «Баварии».

Напомним, что помимо Роберта Левандовски в «Барселону» перешёл Рафинья Диас, купленный у «Лидса» за 58 млн евро.