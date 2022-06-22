Бывший игрок «Ливерпуля» Барнс призвал не обвинять Мане за переход в «Баварию»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о переходе нападающего мерсисайдцев Садио Мане в «Баварию».

Экс-футболист считает неправильным обвинять сенегальца в решении покинуть английский клуб, так как в период своих выступлений за «Ливерпуль» он демонстрировал великолепную самоотдачу.

«Таков современный футбол — игроки приходят и уходят. Единственное, что клубы могут требовать от своих футболистов, — это стопроцентная самоотдача, пока они находятся в команде. Мане выкладывался на полную. Нельзя его обвинять в том, что он сделал», — цитирует Барнса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста составит 40 миллионов евро. Мане уже прошёл медицинское обследование для перехода в немецкий клуб.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.