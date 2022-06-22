Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Барнс призвал не обвинять Мане за переход в «Баварию»

22 Июня 2022 • 13:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс высказался о переходе нападающего мерсисайдцев Садио Мане в «Баварию».

Экс-футболист считает неправильным обвинять сенегальца в решении покинуть английский клуб, так как в период своих выступлений за «Ливерпуль» он демонстрировал великолепную самоотдачу.

«Таков современный футбол — игроки приходят и уходят. Единственное, что клубы могут требовать от своих футболистов, — это стопроцентная самоотдача, пока они находятся в команде. Мане выкладывался на полную. Нельзя его обвинять в том, что он сделал», — цитирует Барнса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста составит 40 миллионов евро. Мане уже прошёл медицинское обследование для перехода в немецкий клуб.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провёл за «Ливерпуль» 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Джон Барнс Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
14:41 · Англия. Премьер-лига
Мане попрощался с фанатами «Ливерпуля»
14:07 · Англия. Премьер-лига
Джонс и Байи настаивают на уходе из «МЮ»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не сдержал слёз, когда узнал о возвращении в «Интер»
13:57 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не делал предложений по трансферу Эванилсона
13:43 · Англия. Премьер-лига
Грановская и Чех не хотели отпускать Лукаку, но решающее слово было за Тухелем
13:34 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок «Ливерпуля» Барнс призвал не обвинять Мане за переход в «Баварию»
12:59 · Англия. Премьер-лига
100 миллионов евро – стартовая цена на Силву
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с Джеймсом о продлении контракта
12:48 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Арсенала» рассказал о будущих трансферах
12:37 · Англия. Премьер-лига
Минамино отказал клубу АПЛ ради перехода в «Монако»
12:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Грановская вряд ли будет работать в России
12:10 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не ссорился с Гвардиолой
12:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг определился с ролью Магуайра 1
11:55 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» во вторник вновь не смог договориться с «Барселоной» по трансферу де Йонга
11:40 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» Бёли возьмёт на себя две должности официально
Все новости
Рекомендуем