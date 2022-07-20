Нойер считает де Лихта заменой для Алабы

Год тому назад мюнхенская «Бавария» потеряла Давида Алабу, который решил уйти в мадридский «Реал». Поиграв без него год, в клубе оценили потери и решили пригласить из туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Во всяком случае, так видит эту ситуацию Мануэль Нойер - голкипер мюнхенского клуба.

- Он может управлять защитой. у него есть стержень, есть авторитет, он - отличный защитник! Он хорошо понимает немецкий футбол. Вообще, голландские игроки всегда хорошо чувствовали себя в «Баварии». Нам нужен человек в защите, который возьмет на себя роль Давида Алабы, он обладал такими качествами, - цитирует Нойера ITASportPress.