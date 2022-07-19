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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аякс» заплатит более 20 млн евро за форварда «РБ Лейпцига»

19 Июля 2022 • 23:12 Комментировать
Аякс
...
ПСВ
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30.07 21:00

«Аякс» завершил подписание нападающего немецкого «РБ Лейпцига» Брайна Бробби.

На 20-летнего футболиста молодёжной сборной Нидерландов также претендовал «Манчестер Юнайтед», однако «Аяксу» удалось выиграть спор. Сделка полностью согласована и подтверждена, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Амстердамский клуб заплатит за своего воспитанника более 20 млн евро с учётом бонусов, а сам игрок получит долгосрочный контракт.

Брайн Бробби перешёл в «Лейпциг» из «Аякса» год назад, но так и не смог закрепиться в первой команде «красных быков». Во второй половине прошедшей кампании голландец, защищая цвета амстердамцев на правах аренды, забил семь голов в 11 матчах голландского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Брайн Бробби
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