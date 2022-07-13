Главный тренер «Баварии» поддержит подписание Роналду, если Левандовски покинет клуб

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн готов поработать со звёздным португальцем.

Как сообщалось ранее, 37-летний форвард «Манчестер Юнайтед» был предложен «Баварии», однако руководство мюнхенцев отказалось от сделки из-за возраста Роналду и его требований по зарплате. По информации журналиста Ману Саинса, главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн при этом готов поддержать идею покупки португальца, если клубу придётся расстаться с Робертом Левандовски. Поляк, напомним, не желает продолжать карьеру в «Баварии».

Контракт Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» истекает через год. Игрок предпочитает сменить клуб этим летом.