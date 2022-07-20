Гнабри о «Баварии»: Уау, какой клуб!

Нападающий Серж Гнабри продлил свой контракт с мюнхенской «Баварией», он будет выступать в этом клубе еще как минимум четыре года, соглашение продлено до 2026 года.

Гнабри готовится к своему пятому сезону в клубе, в котором чувствует себя счастливым. Он вспоминает, как в первый раз подумал о перспективе получить место в «Баварии».

- Помню, я тогда играл за «Арсенал» и «Бавария» выпала нам в соперники. И я тогда подумал - «Уау, какой же это клуб. Хотел бы я там сыграть». И вот я играю в «Баварии». Никогда не сомневался в том, что я достоин этого. Это клуб, в котором можно побеждать всегда, - цитирует Гнабри derbyderbyderby.it.