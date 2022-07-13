«Бавария» рассматривает Кейна в качестве долгосрочной замены Левандовски

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн входит в сферу интересов «Баварии».

Мюнхенцы рассматривают возможность приобретения капитана сборной Англии следующим летом. Как сообщалось ранее, «Бавария» планирует заменить Левандовски звёздным форвардом, готовым сходу взять на себя роль главного бомбардира команды, и Кейн – один из наиболее подходящих кандидатов, докладывает авторитетное издание Sport Bild. В клубе считают, что спортивный директор Хасан Салихамиджич вполне способен провернуть громкую сделку.

Соглашение Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитано до 2024 года, в то время как Роберт Левандовски станет свободным агентом уже через год, если не сменит клуб этим летом.