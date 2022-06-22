Мане: «Сделаю всё возможное, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов с «Баварией»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, ранее прошедший медосмотр для завершения своего перехода в «Баварию», заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов с мюнхенским клубом.

«Каждый ребёнок мечтает выиграть Лигу чемпионов, каждый футболист в мире жаждет этого. Но о финале Лиги чемпионов еще говорить рано, мы ещё даже не сыграли вместе ни одного матча. Тем не менее, сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», — цитирует Мане Bild.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера футболиста составит 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне 30-летний сенегалец провёл за мерсисайдцев 51 матч, забив 23 гола и отдав пять результативных передач.