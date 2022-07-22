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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не отказалась от идеи продажи одного из основных защитников

22 Июля 2022 • 20:57 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Несмотря на недавние заявления официальных лиц, защитник Бенжамен Павар остаётся одним из основных кандидатов на продажу этим летом.

Сам игрок готов покинуть клуб после прихода Маттайса де Лихта из «Ювентуса». Руководство не собирается предлагать Павару новый контракт и не против отпустить его в ближайшее время всего за 25-30 млн евро, сообщает Sky Sport News, однако окончательное решение, вероятно, будет принято только в августе. Интерес к 26-летнему футболисту, по слухам, уже проявил «Манчестер Юнайтед».

Бенжамен Павар провёл 36 матчей за «Баварию» в прошедшем сезоне, дважды отметившись результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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