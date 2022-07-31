Мюллер стал рекордсменом Суперкубка Германии

Вчера, 30 июля, состоялся матч за суперкубок Германии, в котором отношения выясняли мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команда Юлиана Нагельсманна в результативном противостоянии отпраздновала яркую победу со счетом 5:3.

Стоит отметить, что в составе мюнхенского коллектива на поле вышел нападающий Томас Мюллер, для которого вчерашняя игра стала 12-й в рамках Суперкубка. Форвард стал рекордсменом турнира по данному показателю.

Напомним, что Томас выступает за «Баварию» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение нападающего рассчитано до лета 2024 года.