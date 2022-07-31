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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер стал рекордсменом Суперкубка Германии

31 Июля 2022 • 09:22 Комментировать
РБ Лейпциг
3:5
Бавария
окончен

Вчера, 30 июля, состоялся матч за суперкубок Германии, в котором отношения выясняли мюнхенская «Бавария» и «РБ Лейпциг». Команда Юлиана Нагельсманна в результативном противостоянии отпраздновала яркую победу со счетом 5:3.

Стоит отметить, что в составе мюнхенского коллектива на поле вышел нападающий Томас Мюллер, для которого вчерашняя игра стала 12-й в рамках Суперкубка. Форвард стал рекордсменом турнира по данному показателю.

Напомним, что Томас выступает за «Баварию» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение нападающего рассчитано до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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