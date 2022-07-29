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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт – об игре с «РБ Лейпцигом»: «Нам определённо будет тяжело»

29 Июля 2022 • 12:45 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Новобранец «Баварии» Маттайс де Лихт высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига».

«Я думаю, что их самая большая сила в том, что они играют с высокой интенсивностью. У них много хороших игроков. Нкунку - потрясающий игрок. Если вы играете как «Лейпциг», вас становится очень трудно обыграть, поэтому нам определенно будет тяжело», - сказал де Лихт сайту bundesliga.com.

Голландец добавил, что с нетерпением ждет матча за Суперкубок.

Де Лихт перешел в «Баварию» в летнее межсезонье из «Ювентуса».

Игра за Суперкубок состоится 30 июля, в субботу, в 21:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Маттайс де Лихт
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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