Де Лихт – об игре с «РБ Лейпцигом»: «Нам определённо будет тяжело»

Новобранец «Баварии» Маттайс де Лихт высказался по поводу предстоящего матча за Суперкубок Германии против «РБ Лейпцига».

«Я думаю, что их самая большая сила в том, что они играют с высокой интенсивностью. У них много хороших игроков. Нкунку - потрясающий игрок. Если вы играете как «Лейпциг», вас становится очень трудно обыграть, поэтому нам определенно будет тяжело», - сказал де Лихт сайту bundesliga.com.

Голландец добавил, что с нетерпением ждет матча за Суперкубок.

Де Лихт перешел в «Баварию» в летнее межсезонье из «Ювентуса».

Игра за Суперкубок состоится 30 июля, в субботу, в 21:30 по московскому времени.