«ПСЖ» ведёт переговоры о трансфере Левандовски

«ПСЖ» продолжает попытки подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство парижского клуба ведёт переговоры о переходе игрока с его агентом Пини Захави, который помогал «ПСЖ» с трансфером Неймара из «Барселоны» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что сам Левандовски намерен продолжить карьеру в «Барселоне», однако из-за финансовых трудностей каталонского клуба этот переход может сорваться. Также футболистом интересуется лондонский «Челси».

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провёл в составе «Баварии» 46 матчей, забив 50 голов и отдав семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 45 миллионов евро.