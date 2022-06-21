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«ПСЖ» ведёт переговоры о трансфере Левандовски

21 Июня 2022 • 11:03 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«ПСЖ» продолжает попытки подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовски, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство парижского клуба ведёт переговоры о переходе игрока с его агентом Пини Захави, который помогал «ПСЖ» с трансфером Неймара из «Барселоны» в 2017 году.

Ранее сообщалось, что сам Левандовски намерен продолжить карьеру в «Барселоне», однако из-за финансовых трудностей каталонского клуба этот переход может сорваться. Также футболистом интересуется лондонский «Челси».

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провёл в составе «Баварии» 46 матчей, забив 50 голов и отдав семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Роберт Левандовски
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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