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«Бавария» не станет подписывать прямую замену Левандовски, но хочет купить форварда для «плана Б»

20 Июля 2022 • 01:35 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Мюнхенская «Бавария» собирается играть без чистого центрфорварда, но хочет иметь запасные варианты.

Давний голеодор «Баварии» Роберт Левандовски отправился в «Барселону». Уже известно, что мюнхенцы не станут искать прямую равноценную замену 33-летнему поляку – бомбардирские функции поделят между собой разные атакующие игроки. Впрочем, клуб всё равно хочет купить чистого форварда, чтобы в распоряжении Юлиана Нагельсманна был запасной вариант на случаи, когда план с «ложной девяткой» не будет давать результата.

В качестве основной цели на эту роль рассматривается 17-летний нападающий «Ренна» Матис Тель. При неудаче в переговорах по французу, как информирует Sport Bild, «Бавария» вернётся к кандидатуре Саши Калайджича из «Штуттгарта».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Юлиан Нагельсманн Трансферы футбола - лето 2022 Саша Калайджич Матис Тель
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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