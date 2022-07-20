«Бавария» не станет подписывать прямую замену Левандовски, но хочет купить форварда для «плана Б»

Мюнхенская «Бавария» собирается играть без чистого центрфорварда, но хочет иметь запасные варианты.

Давний голеодор «Баварии» Роберт Левандовски отправился в «Барселону». Уже известно, что мюнхенцы не станут искать прямую равноценную замену 33-летнему поляку – бомбардирские функции поделят между собой разные атакующие игроки. Впрочем, клуб всё равно хочет купить чистого форварда, чтобы в распоряжении Юлиана Нагельсманна был запасной вариант на случаи, когда план с «ложной девяткой» не будет давать результата.

В качестве основной цели на эту роль рассматривается 17-летний нападающий «Ренна» Матис Тель. При неудаче в переговорах по французу, как информирует Sport Bild, «Бавария» вернётся к кандидатуре Саши Калайджича из «Штуттгарта».