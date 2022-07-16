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«Арсенал» заинтересован в Сане

16 Июля 2022 • 11:11 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к вингеру «Баварии» Лерою Сане, сообщает Bild.

По информации источника, руководство мюнхенского клуба оценивает Сане в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент 26-летнего немца предложил услуги своего клиента «Челси» и мадридскому «Реалу», так как Сане рассматривает варианты для продолжения карьеры в другом клубе.

Действующий контракт футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сане провёл в составе немецкого гранда 45 матчей, забив 14 голов и отдав 15 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Лерой Сане Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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