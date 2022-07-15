Агент Сане предложил услуги клиента двум грандам

Агент полузащитника «Баварии» Лероя Сане предложил услуги своего клиента двум топ-клубам. По информации от Marca, этими командами являются победители последних двух розыгрышей Лиги чемпионов – лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

Как сообщает источник, «Бавария» не хочет продавать своего футболиста, но сам Сане рассматривает варианты для продолжения карьеры в другом клубе, из-за чего и попросил агента подыскать себе новые варианты.

Напомним, что Сане перешёл в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити» и с тех пор дважды выиграл с клубом немецкую Бундеслигу. В прошлом сезоне футболист забил 7 голов и отдал 7 ассистов в чемпионате.