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Левандовски раздражается, когда слышит фамилию Холанна

20 Июня 2022 • 02:00 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Одним из факторов, который побуждает польского нападающего Роберта Левандовски покинуть «Баварию», является слишком частое упоминание фамилии норвежского форварда Эрлинга Холанна в руководстве «Баварии». Левандовски возмущают открытие поиски замены ему, считает бывший партнер Роберта по «Баварии» - Санлро Вагнер.

- Когда Левандовски слышит фамилию Холанна, он заметно раздражается. В клубе уже многие заметили это, - цитирует Вагнера BildTV.

«Баварию» нередко перечисляли среди клубов, претендующих на услуги Левандовски, но в итоге норвежский форвард подписал контракт с «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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