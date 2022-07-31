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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих рассказал, кто из новичков «Баварии» впечатлил его больше всех

31 Июля 2022 • 01:20 Комментировать
РБ Лейпциг
3:5
Бавария
окончен

Лидер «Баварии» Йозуа Киммих поделился мнением об игроках, пополнивших ряды команды в межсезонье.

Этим летом состав мюнхенцев усилили Маттайс де Лихт, Садио Мане, Матис Тель, Райан Гравенберх и Нуссер Мазрауи. В общей сложности на трансферы было затрачено почти 140 млн евро.

«Мы подписали по-настоящему классных ребят, все они просто великолепны, – приводит слова Киммиха журналист Керри Хау. – Но, честно говоря, больше всех меня впечатлил Райан [Гравенберх] – он почти не теряет мяч! Его игра принесёт нам много радости», – считает немецкий футболист.

Райан Гравенберх перешёл в «Баварию» из амстердамского «Аякса». Трансфер 20-летнего голландского хавбека обошёлся клубу в 18,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих Райан Гравенберх
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