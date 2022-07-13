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Горецка: «Надеюсь, «Бавария» и Левандовски найдут оптимальное решение»

13 Июля 2022 • 02:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался на самые обсуждаемые темы этого лета, связанные со своим клубом.

«Когда меня спросили о Левандовски в прошлый раз, мой ответ в итоге попал в заголовки газет. Могу лишь сказать, что буду счастлив, если «Бавария» и Роберт найдут оптимальное решение, которое устроит обе стороны», – прокомментировал немец возможный переход поляка в «Барселону» в интервью Sport Bild.

Горецка также поделился мыслями о приходе в команду Садио Мане: «Меня очень обрадовал этот трансфер. Руководство упорно работает над усилением состава, и в лице Садио мы получили очень ценный актив. С нетерпением жду возможности сыграть с ним», – сказал 27-летний хавбек сборной Германии.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Леон Горецка Садио Мане
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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