Горецка: «Надеюсь, «Бавария» и Левандовски найдут оптимальное решение»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался на самые обсуждаемые темы этого лета, связанные со своим клубом.

«Когда меня спросили о Левандовски в прошлый раз, мой ответ в итоге попал в заголовки газет. Могу лишь сказать, что буду счастлив, если «Бавария» и Роберт найдут оптимальное решение, которое устроит обе стороны», – прокомментировал немец возможный переход поляка в «Барселону» в интервью Sport Bild.

Горецка также поделился мыслями о приходе в команду Садио Мане: «Меня очень обрадовал этот трансфер. Руководство упорно работает над усилением состава, и в лице Садио мы получили очень ценный актив. С нетерпением жду возможности сыграть с ним», – сказал 27-летний хавбек сборной Германии.