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«Барселона» прописала внушительную сумму отступных в контракте Левандовски

19 Июля 2022 • 23:44 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«Барселона» официально объявила о переходе в клуб Роберта Левандовски.

Трансфер был оформлен и принят общественностью как свершившийся факт, но только теперь в «Барселоне» официально подтвердили переход звёздного поляка. Вместе с тем стали известны и некоторые дополнительные детали сделки: по данным испанских СМИ, выкупить Левандовски у «Барселоны» можно будет за 500 млн евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте форварда, рассчитанном на три года и подлежащем продлению на один дополнительный сезон.

Напомним, что сумма трансфера составила 45 млн евро, а ещё 5 млн «Бавария» может заработать в виде бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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