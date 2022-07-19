«Барселона» прописала внушительную сумму отступных в контракте Левандовски

«Барселона» официально объявила о переходе в клуб Роберта Левандовски.

Трансфер был оформлен и принят общественностью как свершившийся факт, но только теперь в «Барселоне» официально подтвердили переход звёздного поляка. Вместе с тем стали известны и некоторые дополнительные детали сделки: по данным испанских СМИ, выкупить Левандовски у «Барселоны» можно будет за 500 млн евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте форварда, рассчитанном на три года и подлежащем продлению на один дополнительный сезон.

Напомним, что сумма трансфера составила 45 млн евро, а ещё 5 млн «Бавария» может заработать в виде бонусов.