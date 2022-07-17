Мюллер обратился к Левандовски

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер обратился к экс-форварду мюнхенской команды Роберту Левандовски, который ранее объявил о своём уходе из клуба.

«Спасибо, Роберт. Всего наилучшего тебе в будущем! Это были восемь особенных лет с множеством голов, трофеев, взлётов и падений, но всегда с уважением и настоящим победным духом», — написал Мюллер на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 33-летний польский нападающий продолжит карьеру в испанской «Барселоне».

Левандовски защищал цвета «Баварии» с лета 2014 года. Всего в составе мюнхенцев футболист провёл 375 матчей, забив 344 гола, а также отдав 72 результативные передачи.