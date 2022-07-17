Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер обратился к Левандовски

17 Июля 2022 • 10:15 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер обратился к экс-форварду мюнхенской команды Роберту Левандовски, который ранее объявил о своём уходе из клуба.

«Спасибо, Роберт. Всего наилучшего тебе в будущем! Это были восемь особенных лет с множеством голов, трофеев, взлётов и падений, но всегда с уважением и настоящим победным духом», — написал Мюллер на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что 33-летний польский нападающий продолжит карьеру в испанской «Барселоне».

Левандовски защищал цвета «Баварии» с лета 2014 года. Всего в составе мюнхенцев футболист провёл 375 матчей, забив 344 гола, а также отдав 72 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Томас Мюллер Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июля
10:35 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн отреагировал на уход Левандовски в «Барселону»
10:15 · Германия. Бундеслига
Мюллер обратился к Левандовски
08:43 · Германия. Бундеслига
Левандовски трогательно попрощался с «Баварией»
07:02 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Баварии» выбрал «Рейнджерс»
01:11 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Я понимаю, почему Левандовски решил сменить «Баварию» на «Барселону»
00:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова заплатить 30 млн за 17-летнего форварда
00:29 · Германия. Бундеслига
Левандовски отреагировал на свой переход в «Барселону»
00:00 · Англия. Премьер-лига
Кан: «Сомневаюсь, что подписание Роналду было бы правильным решением для «Баварии»
16 Июля
23:51 · Германия. Бундеслига
Кан прокомментировал интерес «Баварии» к Кейну
23:39 · Англия. Премьер-лига
Магуайр: «В нашей игре уже прослеживаются идеи тен Хага»
22:22 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски заработает внушительную сумму благодаря переходу игрока в «Барселону» 4
20:50 · Германия. Бундеслига
Марко Ройс прокомментировал уход Левандовски из «Баварии»
20:26 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» высказался о том, кто может заменить Левандовски 1
19:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал информацию о просьбе к руководству «Баварии» купить Роналду
19:42 · Германия. Бундеслига
​Кан не считает, что «Баварию» после ухода Левандовски ждёт спад
Все новости
Рекомендуем