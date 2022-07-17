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Маттеус: «Я понимаю, почему Левандовски решил сменить «Баварию» на «Барселону»

17 Июля 2022 • 01:11 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Известный немецкий экс-футболист Лотар Маттеус не удивлён решением Роберта Левандовски.

«Левандовски получил долгосрочный контракт, как и хотел, и «Барселона» предложила ему даже более длительный договор, чем он требовал у «Баварии», – рассказывает Маттеус в интервью Bild. – Соглашение на четыре года – именно это стало для меня настоящим сюрпризом, а не сам переход. Теперь я ещё лучше понимаю решение Роберта.

Он будет зарабатывать примерно в два раза больше, чем мог бы заработать в «Баварии», если бы продлил контракт до 2024 года. Кроме того, к концу карьеры он наконец-то сможет принять новый вызов, попробовав силы в Испании», – заключил немец.

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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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