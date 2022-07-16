Марко Ройс прокомментировал уход Левандовски из «Баварии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о громком трансфере с участием своего бывшего товарища по команде.

33-летнего капитана «шмелей» спросили о том, выгоден ли уход Левандовски в «Барселону» для «Боруссии»: «Это не очень хорошо для всей Бундеслиги, потому что чемпионат лишается выдающегося нападающего. Но если Роберт этого пожелал, то так тому и быть. Мы в «Боруссии» сосредоточены только на собственных делах. Я желаю Роберту всего наилучшего», – ответил Ройс.

Роберт Левандовски и Марко Ройс вместе выступали за коллектив из Дортмунда с 2012 по 2014 год, пока поляк не перешёл в «Баварию».