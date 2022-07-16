Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Марко Ройс прокомментировал уход Левандовски из «Баварии»

16 Июля 2022 • 20:50 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о громком трансфере с участием своего бывшего товарища по команде.

33-летнего капитана «шмелей» спросили о том, выгоден ли уход Левандовски в «Барселону» для «Боруссии»: «Это не очень хорошо для всей Бундеслиги, потому что чемпионат лишается выдающегося нападающего. Но если Роберт этого пожелал, то так тому и быть. Мы в «Боруссии» сосредоточены только на собственных делах. Я желаю Роберту всего наилучшего», – ответил Ройс.

Роберт Левандовски и Марко Ройс вместе выступали за коллектив из Дортмунда с 2012 по 2014 год, пока поляк не перешёл в «Баварию».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Боруссия Дортмунд Марко Ройс Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
20:50 · Германия. Бундеслига
Марко Ройс прокомментировал уход Левандовски из «Баварии»
20:26 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии» высказался о том, кто может заменить Левандовски 1
19:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн прокомментировал информацию о просьбе к руководству «Баварии» купить Роналду
19:42 · Германия. Бундеслига
​Кан не считает, что «Баварию» после ухода Левандовски ждёт спад
18:41 · Германия. Бундеслига
​Салихамиджич: «После турне с «Барселоной» Левандовски приедет, и мы выпьем кофе»
18:08 · Германия. Бундеслига
​Кан: «Говорил с де Лихтом – он хочет в «Баварию»
17:24 · Германия. Бундеслига
Гнабри: Хочется снова почувствовать вкус победы в Лиге чемпионов
17:12 · Германия. Бундеслига
Агент Левандовски поблагодарил «Баварию» - форвард переходит в «Барселону»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Менди: Для меня нет разницы «Манчестер Сити» или «Кристал Пэлас»
16:37 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о продлении контракта с Гнабри официально
16:31 · Германия. Бундеслига
​Президент «Баварии» прокомментировал переход Левандовски в «Барселону»
15:20 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» высказались о возможном приобретении Роналду 4
14:56 · Германия. Бундеслига
​Левандовски об уходе из «Баварии»: «Эти 8 лет были особенными»
14:54 · Германия. Бундеслига
Кан пояснил, почему «Бавария» решила отпустить Левандовски 1
14:51 · Англия. Премьер-лига
Салихамиджич: «Повторю снова: Роналду не является нашей целью» 1
Все новости
Рекомендуем