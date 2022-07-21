Таксист вернул Нойеру потерянный бумажник, но остался разочарован благодарностью немецкого голкипера

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер забыл в такси свой бумажник, но водитель, обнаружив пропажу, вернул кошелёк своему владельцу, сообщает Bild.

По информации источника, в бумажнике находилось 800 евро, а также кредитные карты футболиста. Таксист проехал 120 километров, чтобы найти голкипера. Однако ему этого сделать не удалось, и водитель решил передать кошелёк через помощника голкипера сборной Германии.

Нойер отправил водителю свою футболку в знак благодарности, что рассердило таксиста, так как на дорогу он потратил 400 евро.

«Такая награда — издевательство. У меня четверо детей. Я ничего не могу сделать с этой футболкой», — заявил таксист.

В минувшем сезоне 36-летний Нойер провёл за «Баварию» 39 матчей, пропустив 38 мячей и 14 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.