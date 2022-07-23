«Бавария» договорилась о покупке нового форварда за 30 млн евро

Состав «Баварии» в ближайшее время пополнит нападающий «Ренна» Матис Тель.

17-летний вундеркинд не первую неделю фигурирует в списке главных трансферных целей «Баварии», и теперь сделка почти завершена. Клубы договорились о сумме трансфера – 30 млн евро с учётом бонусов. Сам Тель согласовал с мюнхенским суперклубом контракт, рассчитанный на пять лет, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В ближайшее время переход будет оформлен официально.

Наставник «Ренна» Брюно Женезио намекнул на почти состоявшийся трансфер, объясняя причину отсутствия Теля в товарищеском матче команды: «Комментарии здесь излишни», – ответил специалист.