Левандовски рассказал, кто должен заменить его в «Баварии»

Роберт Левандовски поделился мыслями о своём преемнике в «Баварии» в качестве главного бомбардира.

После ухода поляка в «Барселону» в коллективе из Мюнхена не осталось центрфорварда со статусом звезды, что, скорее всего, будет решено путём тактических перестроек.

Сам Левандовски одобряет такую затею: «На мой взгляд, у «Баварии» так много талантливых атакующих игроков, что они не нуждаются в чистой «девятке», – рассказывает новичок «Барселоны» в интервью Sport Bild. – Они могут играть гибко, развивая новую идентичность. Думаю, у Юлиана Нагельсманна много идей на этот счёт – ему не требуется классический форвард. Данная тактика может отлично прижиться в «Баварии».

Есть не только Мане и Гнабри, но и Коман, Сане, Мюллер, Мусиала – все они способны взять на себя бомбардирские функции», – считает Левандовски.