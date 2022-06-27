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Чемпионат Германии. Бундеслига

Глава Ла Лиги: «Если все договорённости будут выполнены, Левандовски сможет играть за «Барселону»

27 Июня 2022 • 15:58 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Напомним, несмотря на то, что контракт поляка с мюнхенским клубом действует ещё один год, футболист открыто заявил о своём желании перейти в «Барселону».

«Я надеюсь, те рычаги, которые задействовал Левандовски, позволят ему перебраться в «Барселону». Если то, о чём они договаривались на встречах, будет выполнено, он сможет играть за «Барселону», — приводит слова Тебаса Sport.es.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провёл за «Баварию» 46 матчей, в которых забил 50 голов и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Польши в 45 миллионов миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Хавьер Тебас
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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