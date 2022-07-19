Де Лихт назвал одну из главных причин перехода из «Ювентуса» в «Баварию»

Новичок «Баварии» Маттайс де Лихт считает, что игровой стиль мюнхенского клуба подходит ему гораздо больше.

«Это правда, что «Ювентус» в большей степени ориентирован на оборону. Мне определённо подходит атакующий стиль «Баварии» – и это можно назвать причиной моего решения переехать в Мюнхен. «Бавария» играет в сверхатакующий футбол с экстремально высоким прессингом», – отметил де Лихт в интервью после трансфера.

Переход 22-летнего центрального защитника был официально подтверждён во вторник. «Бавария» заплатила за приобретение футболиста сборной Нидерландов 67 млн евро без учёта бонусов. Контракт игрока рассчитан на пять лет.