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Де Лихт назвал одну из главных причин перехода из «Ювентуса» в «Баварию»

19 Июля 2022 • 23:23 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Новичок «Баварии» Маттайс де Лихт считает, что игровой стиль мюнхенского клуба подходит ему гораздо больше.

«Это правда, что «Ювентус» в большей степени ориентирован на оборону. Мне определённо подходит атакующий стиль «Баварии» – и это можно назвать причиной моего решения переехать в Мюнхен. «Бавария» играет в сверхатакующий футбол с экстремально высоким прессингом», – отметил де Лихт в интервью после трансфера.

Переход 22-летнего центрального защитника был официально подтверждён во вторник. «Бавария» заплатила за приобретение футболиста сборной Нидерландов 67 млн евро без учёта бонусов. Контракт игрока рассчитан на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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