«Лейпциг» не продаст Лаймера в «Баварию», если та не предложит требуемую сумму

«РБ Лейпциг» готов сорвать трансферные планы «Баварии».

Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн хотел бы видеть в составе своей команды австрийца, с которым знаком по совместной работе в Лейпциге. Трансфер осложняется нежеланием «красных быков» расставаться с 25-летним хавбеком: согласно информации Kicker, руководство «Лейпцига» требует за Конрада Лаймера 30 млн евро, и если «Бавария» не сумеет удовлетворить данный запрос, то трансфер не состоится.

Контракт Лаймера истекает через год, но в «Лейпциге» предпочитают отпустить игрока следующим летом на правах свободного агента, а не продавать сейчас по сниженной цене.