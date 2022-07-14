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«Лейпциг» не продаст Лаймера в «Баварию», если та не предложит требуемую сумму

14 Июля 2022 • 01:01 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

«РБ Лейпциг» готов сорвать трансферные планы «Баварии».

Наставник мюнхенцев Юлиан Нагельсманн хотел бы видеть в составе своей команды австрийца, с которым знаком по совместной работе в Лейпциге. Трансфер осложняется нежеланием «красных быков» расставаться с 25-летним хавбеком: согласно информации Kicker, руководство «Лейпцига» требует за Конрада Лаймера 30 млн евро, и если «Бавария» не сумеет удовлетворить данный запрос, то трансфер не состоится.

Контракт Лаймера истекает через год, но в «Лейпциге» предпочитают отпустить игрока следующим летом на правах свободного агента, а не продавать сейчас по сниженной цене.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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