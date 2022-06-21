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Сегодня Мане пройдёт медобследование для перехода в «Баварию»

21 Июня 2022 • 10:19 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Сенегальский нападающий Садио Мане сегодня пройдёт медобследование для завершения своего перехода в «Баварию», сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист «Ливерпуля» прилетит сегодня Мюнхен примерно в 10:00 по британскому времени, чтобы пройти медицинское обследование, прежде чем заселиться в отель и посетить спортивные объекты своего нового клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит не более 40 миллионов евро, включая бонусы.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провёл за мерсисайдцев 51 матч, забив 23 гола, а также отдав пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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