Сегодня Мане пройдёт медобследование для перехода в «Баварию»

Сенегальский нападающий Садио Мане сегодня пройдёт медобследование для завершения своего перехода в «Баварию», сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболист «Ливерпуля» прилетит сегодня Мюнхен примерно в 10:00 по британскому времени, чтобы пройти медицинское обследование, прежде чем заселиться в отель и посетить спортивные объекты своего нового клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит не более 40 миллионов евро, включая бонусы.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провёл за мерсисайдцев 51 матч, забив 23 гола, а также отдав пять результативных передач.