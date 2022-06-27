Бывший агент Левандовски: «Роберт хочет доказать, что он лучше Бензема»

Бывший агент нападающего «Баварии» Роберта Левандовски Цезари Кухарски высказался о желании польского форварда перейти в «Барселону».

Кухарски рассказал, Левандовски давно хотел выступать в Испании, о чём знает руководство мюнхенского клуба. Также, по мнению агента, поляк хочет доказать, что он лучше нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Он должен был надавить на «Баварию», чтобы его отпустили. Руководство немецкого клуба знало, что Левандовски хочет играть в Испании. Он планировал играть в Германии, потом — в Испании, а завершить свою карьеру хотел в МЛС», — приводит слова Кухарски Carrusel Canalla.

Также агент отметил, что польский нападающий относится к футболу исключительно как к работе и ни о чём не мечтает.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провёл в составе «Баварии» 46 матчей, забив в них 50 голов и отдав семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Польши в 45 миллионов евро.