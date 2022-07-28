Хаманн: «Левандовски оказал нам услугу, уйдя»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и английского «Ливерпуля» Дитмар Хаманн считает, что «Бавария» только выиграет от ухода польского нападающего Роберта Левандовски. Хаманн рад тому, что на нем получилось заработать.

- Я должен сказать, что во всей этой истории руководство «Баварии» вело себя профессионально. А своими заявлениями Левандовски оказал большую услугу клубу, без них «Бавария» вряд ли выручила бы такие деньги за него, - цитирует Хаманна испанское издание Diario AS.

Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год, и каждый год становился чемпионом Германии, а в 2020 году он вместе с клубом победил в Лиге чемпионов.