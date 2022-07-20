Нагельсманн: «Де Лихт – один из самых одарённых центральных защитников мира»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о подписании Маттайса де Лихта, перешедшего из «Ювентуса».

«Очень рад, что мы подписали такого игрока. Маттайс – один из наиболее одарённых центральных защитников мира, при этом он ещё совсем молод. То, что он выбрал нас, – очень хороший знак для «Баварии» и всей Бундеслиги в целом.

Де Лихт может помочь нам при стандартных положениях, что очень важно. Надеюсь, он забьёт 7-8 голов за сезон», – заявил наставник мюнхенцев на пресс-конференции.

Покупка Маттайса де Лихта обошлась «Баварии» в 67 млн евро, если не учитывать бонусы. 22-летний голландец подписал с клубом пятилетний контракт.