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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус: «Хёнессу не нравится, когда я критикую «Баварию»

25 Июня 2022 • 23:08 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Легендарный полузащитник Лотар Маттеус не лезет за словом в карман и всегда рубит правду-матку. Статус легенды немецкого футбола позволяет ему быть прямым и не стесняться критиковать, если того требует ситуация. Но это не всем по душе - как рассказал Лотар, каждый раз после того, как он критикует клуб, ему начинает звонит Ули Хёнесс.

- Если утром в воскресенье у меня звонит телефон и это скрытый номер, то я знаю - это Ули. И наверняка он в субботу слушал мои комментарии по поводу поражения «Баварии» от «Майнца». И он даже не дает открыть рот, говорит и говорит. Я могу лишь робко спрашивать время от времени «Ули, ты все? Могу я сказать?» - но он снова начинает говорить и это длится минут 15-20. А потом он предлагает увидеться и выпить бокал вина, - цитирует Маттеуса Sky.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Ули Хенесс
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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