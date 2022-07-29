Ольмо – о Суперкубке: «Всё может случиться, и мы должны быть к этому готовы»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо прокомментировал предстоящий матч против «Баварии» за Суперкубок Германии.

«Бавария» стабильна каждый год, и мы знаем, что с ними сложно конкурировать. Наша цель — выигрывать все возможные игры, и мы знаем, что можем это сделать. Это наша цель на следующий сезон», - сказал Ольмо в интервью bundesliga.com.

Он отметил, что «Лейпцигу» необходимо быть более стабильным, чем в прошлом сезоне.

«Мы должны быть более стабильными в играх. Это то, что мы должны сделать, чтобы выиграть лигу – спады недопустимы», - отметил полузащитник.

Игра за Суперкубок Германии между «Лейпцигом» и «Баварией» состоится в субботу, 30 июля, в 21:30 по московскому времени.