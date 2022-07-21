Агент Левандовски готов помочь с уходом из «Баварии» ещё одному игроку

Агент Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовски, может организовать уход из «Баварии» защитника Бенжамена Павара.

Именно Захави, по признанию самого Левандовски, сыграл ключевую роль в свершившемся недавно переходе игрока из «Баварии» в «Барселону». Теперь этот же агент может оказать подобную услугу и Бенжамену Павару, сообщает Bild. Захави не является представителем Павара, но хорошо знаком с его агентом Жозефом Моаном, поэтому готов помочь французу сменить клуб этим летом на условиях, устраивающих все стороны, включая саму «Баварию».

Бенжамен Павар провёл 36 матчей за мюнхенцев в прошедшей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.