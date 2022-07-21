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Агент Левандовски готов помочь с уходом из «Баварии» ещё одному игроку

21 Июля 2022 • 00:21 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Агент Пини Захави, представляющий интересы Роберта Левандовски, может организовать уход из «Баварии» защитника Бенжамена Павара.

Именно Захави, по признанию самого Левандовски, сыграл ключевую роль в свершившемся недавно переходе игрока из «Баварии» в «Барселону». Теперь этот же агент может оказать подобную услугу и Бенжамену Павару, сообщает Bild. Захави не является представителем Павара, но хорошо знаком с его агентом Жозефом Моаном, поэтому готов помочь французу сменить клуб этим летом на условиях, устраивающих все стороны, включая саму «Баварию».

Бенжамен Павар провёл 36 матчей за мюнхенцев в прошедшей кампании. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Пини Захави Бенжамен Павар Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
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Сегодня, 21 Июля
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