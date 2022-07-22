Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Бавария» выполнила основную часть плана на летнее трансферное окно»

22 Июля 2022 • 21:35 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Бавария
30.07 21:30

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением об успешности текущей трансферной кампании клуба.

«Мы выполнили большую часть запланированной работы, и до конца летнего трансферного окна нам не придётся спешить. Для меня это очень важно, – цитирует Кана журналист Филипп Кесслер. – В самом начале своего пребывания на текущей должности я сказал Хасану Салихамиджичу, что одной из наших главных целей должно быть осуществление трансферных сделок в кратчайшие сроки.

За последние два-три года нам пришлось очень непросто в экономическом плане, но нам удалось сохранить прибыль, несмотря на пандемию. Это говорит о нашей финансовой устойчивости», – заявил Кан.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
21:52 · Англия. Премьер-лига
Аканджи склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед»
21:35 · Германия. Бундеслига
Кан: «Бавария» выполнила основную часть плана на летнее трансферное окно»
20:57 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не отказалась от идеи продажи одного из основных защитников
15:29 · Англия. Премьер-лига
Тедеско – о поражении 0:5 «Ливерпулю»: «Мы пропустили 4 автогола» 1
15:20 · Англия. Премьер-лига
Следующая трансферная цель «МЮ» – защитник «Баварии»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» сделал предложение по трансферу Костича
12:58 · Англия. Премьер-лига
Мойес попросил у руководства «Вест Хэма» купить Костича
12:02 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» близок к трансферу игрока сборной Германии
11:50 · Германия. Бундеслига
Франкфуртский «Айнтрахт» не против продажи Н’Дика
10:55 · Германия. Бундеслига
«Аякс» купил нападающего «РБ Лейпцига»
09:47 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» заменит Алле нападающим сборной Италии
09:16 · Англия. Премьер-лига
Мбабу переходит в «Фулхэм»
08:56 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» не отпустит одного из лидеров в «Баварию»
08:42 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски
08:13 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» перехватил трансферную цель «Баварии» и «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем