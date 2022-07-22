Кан: «Бавария» выполнила основную часть плана на летнее трансферное окно»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан поделился мнением об успешности текущей трансферной кампании клуба.

«Мы выполнили большую часть запланированной работы, и до конца летнего трансферного окна нам не придётся спешить. Для меня это очень важно, – цитирует Кана журналист Филипп Кесслер. – В самом начале своего пребывания на текущей должности я сказал Хасану Салихамиджичу, что одной из наших главных целей должно быть осуществление трансферных сделок в кратчайшие сроки.

За последние два-три года нам пришлось очень непросто в экономическом плане, но нам удалось сохранить прибыль, несмотря на пандемию. Это говорит о нашей финансовой устойчивости», – заявил Кан.